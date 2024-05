Il corteo transfemminista di "Non una di meno" a Roma contro il governo Meloni

Da piazza Vittorio Emanuele II all'Esquilino fino a piazza Bocca della Verità. Il corteo transfemminista di "Non Una Di Meno", insieme alla rete dei consultori e delle consultorie, è partito nel tardo pomeriggio di sabato 25 maggio e vede la partecipazione di migliaia di persone, anche se dati ufficiali al momento in cui si scrive non sono arrivati.

Corteo transfemminista a Roma

In piazza moltissime donne che espongono cartelli contro il governo e contro la decisione (contenuta in un emendamento al DL sul Pnrr) che apre le porte dei consultori ad obiettori e associazioni "pro vita", quindi contro l'aborto. "Sul mio corpo decido io, contro il governo che apre le porte dei consultori a obiettori e antiabortisti" è il claim della manifestazione, lanciata da Non una di meno e dal Coordinamento delle assemblee dei consultori e delle consultorie.

"No agli obiettori nei consultori"

"Siamo in piazza perché i consultori non si toccano. Siamo in piazza per tutelare la salute pubblica che questo governo ha dimenticato", dicono, come riporta l'Ansa. "Nostri i corpi, nostre le decisioni" si legge sullo striscione che apre il corteo, preceduto da un carro sul quale è stata appesa anche una bandiera della Palestina.

Cartelli e cori contro i pro vita

"Non vogliamo gli obiettori antiscelta nei consultori e nelle nostre vite", gridano le persone presenti in strada. E ancora, sui cartelli si legge "mai più stigma sull'aborto" e anche "meglio abortito che pro vita". Nel mirino del corteo sicuramente le onlus che più si spendono contro il diritto all'aborto, protagoniste di campagne pubblicitarie quasi sempre in corrispondenza con l'8 marzo. "Gli attacchi vengono da lontano, siamo abituati a essere attaccati - dice Barbara Piccininni dell'assemblea dei consultori di via Silveri - ma abbiamo anche la consapevolezza che siamo noi la maggioranza, loro sono un gruppo residuale che ha preso il potere politico e tenta di imporre la sua visione partendo dal corpo delle donne".

Rabbia per l'attacco a "Lucha Y Siesta"

Rabbia anche per quanto accaduto nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio, quando ignoti hanno cosparso di feci la porta d'ingresso della Casa delle donne "Lucha Y Siesta" al Quadraro: "È un attacco vile e strumentale perché Lucha y Siesta non è solo una realtà fondamentale e necessaria, ma in quel quadrante è un'organizzazione vitale", dicono le donne in piazza.