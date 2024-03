Dopo gli sgomberi il Quarticciolo scende in strada. Bloccate via Prenestina e la Togliatti

Il Quarticciolo non ci sta. Gli sgomberi di tre appartamenti Ater in via Cerignola, avvenuti il 28 marzo ad opera delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, ha scatenato nuovamente la rabbia del quartiere popolare. Nel pomeriggio di venerdì 29, infatti, centinaia di persone sono scese in strada, in corteo, creando disagi alla viabilità su via Prenestina e viale Palmiro Togliatti.

Cortei di protesta al Quarticciolo

Le tensioni con la polizia, intervenuta per tirare fuori i tre nuclei dagli alloggi, hanno lasciato pesanti strascichi. Come riferito dagli abitanti del quartiere e dal comitato "Quarticciolo Ribelle", una delle donne sgomberate ha riportato dei lividi e dopo essere stata al pronto soccorso ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. Lo stesso 28 marzo c'è stata un'assemblea, dalla quale è stato lanciato il corteo per il giorno successivo.

In 300 hanno bloccato la Prenestina

Circa 300 le persone che hanno partecipato al corteo del Quarticciolo che "alza la voce", come si legge sullo striscione che apriva la manifestazione. Presenti, oltre al comitato di quartiere e alla palestra popolare, anche "Nonna Roma" e il movimento per il diritto all'abitare. Il corteo è partito alle 18 dall'interno del quadrante, passando nei lotti popolari, per poi uscire da via Molfetta su viale Palmiro Togliatti fino a via Prenestina, dove si è fermato alcuni minuti bloccando il traffico. Poi la protesta è rientrata su via Manfredonia e si è conclusa nella casa del quartiere.

"Prova muscolare in risposta alle richieste dei residenti"

“Si è scelto di rispondere alle richieste dei residenti - denunciavano gli attivisti il giorno dello sgombero - con un intervento muscolare ai danni di famiglie che, in alcuni casi, vivevano in quegli appartamenti da più di 30 anni e avevano presentato più volte la richiesta di sanatoria. Una strategia miope, che non porta da nessuna parte". Da quanto si apprende, il legale di una delle famiglie sgomberate è intervenuto in seguito al blitz, appellandosi al tribunale di Roma e interrogando i giudici "su come sia stato possibile operare in questa maniera - spiega una portavoce del comitato di quartiere - nei confronti di persone che hanno fatto domanda di sanatoria nel 2020 e vivono lì da 24 anni".