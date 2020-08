Corso Trieste, ruba tablet e stereo: ladro lascia impronta digitale durante il furto

Un furto consumato in un una scuola per l'infanzia nel quartiere Trieste a luglio, è costato caro ad un 64enne dopo l'attività d'indagine degli agenti del commissariato Salario Parioli e della Polizia Scientifica.

Dai primi riscontri i poliziotti avevano rilevato che l'autore del furto si era introdotto all'interno della scuola attraverso una finestra e che, una volta dentro l'istituto, era riuscito a portar via 2 tablet ed una macchina fotografica digitale.

La Polizia Scientifica è riuscita poi a repertare un'impronta lasciata sullo stipite della finestra – posta a protezione dell'aula ludica - che è risultata appartenere ad un 64enne originario di Palermo, del quale gli agenti hanno subito rintracciato l'abitazione.

Perquisito l'appartamento, i poliziotti hanno così trovato un computer portatile, un mini stereo, due casse acustiche e una cassa amplificatrice Bluetooth.

Il 64enne, al termine dell’attività, è stato denunciato per il reato di furto e danneggiamento. Sono tutt'ora in corso indagini per rintracciare i legittimi proprietari del materiale sequestrato.