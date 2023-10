Morto in un incidente su corso Italia. L'appello degli amici di Fabio Grassini: "Chi ha visto parli"

Il dolore per la morte di Fabio Grassini è enorme. Parenti e amici da giovedì sera sono increduli, in preda a dolore e commozione per quanto accaduto giovedì, quando ha perso la vita in un incidente su corso Italia. Sposato con una bimba di 5 anni, lavorava nel sindacato Fit Cisl, in via Musa, al Nomentano. Qui giovedì si era attardato per lo sciopero. Da qui si era mosso per tornare a casa, alle 19.15, 19.20. Pochi minuti, quelli necessari per raggiungere Corso Italia e si è verificata la tragedia.

Cosa è successo? Se lo chiedono gli amici che anche per questo in queste ore stanno diffondendo un accorato appello per ricercare i testimoni. L'incidente si è verificato all'altezza della chiesa Santa Teresa d'Avila, nel tratto in cui corso Italia torna ad essere strada di superificie e che precede il secondo sottopasso, quello che poi conduce al Muro Torto. Al momento l'incidente viene classificato come autonomo. Nel gergo significa che è coinvolto solo un mezzo, la sua Yamaha.

Gli agenti del II gruppo della polizia locale di Roma Capitale indagano per capire se ci sono altri mezzi coinvolti. La possibilità non è del tutto esclusa. Risulterebbe infatti una lunga frenata, di almeno una ventina di metri, come se Fabio Grassini avesse voluto evitare qualcosa, qualcuno. Non è esclusa anche la possibilità di un malore, a seguito del quale il 44enne ha perso il controllo.

Anche per questo gli amici su facebook hanno diffuso un appello, invitando eventuali testimoni a farsi vivi. "Chiediamo a chiunque avesse assistito o avesse informazioni utili sull’accaduto di mettersi in contatto con noi. La tua testimonianza potrebbe essere fondamentale per fare chiarezza sull’accaduto. Per informazioni o per fornire la propria testimonianza, contattare tramite WhatsApp Marco (3394757505) o Daniele (360607500)".