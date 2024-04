Mazzette e pranzi gratis per evitare accertamenti dall'Agenzia delle Entrate, una "gallina" per una pratica

Cento euro, una "gallina" - così veniva chiamata in gergo - per una pratica, ma anche pranzi al ristorante. Erano le tariffe pagate da liberi professionisti romani per ottenere informazioni dagli impiegati degli uffici di Roma 3 e Roma 4 dell'Agenzia delle Entrate per poter effettuare dichiarazione dei redditi, accertamenti fiscali e anche successioni.

L'ente, che assicura "totale collaborazione agli inquirenti nelle indagini", si è detto già pronto ad assumere "tutti i provvedimenti previsti dalle norme a tutela della propria immagine e di quella dei suoi dipendenti che operano ogni giorno con onestà, professionalità e impegno al servizio dei cittadini". D'altronde l'inchiesta promette di allargarsi a macchia di leopardo.

Il sistema "rodato"

Gli indagati coinvolti in quello che appare un sistema corruzione "rodato", spiegano gli investigatori, sono complessivamente trenta. Fra loro anche un consigliere di centrodestra del comune di Formello, Lanfranco Buccioli.

"Un tempo lavoravo solo le cose mie e lasciavo da parte quelle dell'ufficio. Ora non riesco a lavorare i ca...i miei, questa è la tragicità della cosa", commenta uno dei tre dipendenti delle Agenzie delle Entrate intercettato e finito agli arresti domiciliari insieme ai suoi due colleghi dopo l'inchiesta della procura di Roma.

Le accuse

Le accuse contestate dal pm Carlo Villani a vario titolo e a seconda delle posizioni sono di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Secondo il magistrato "il colloquio citato dà la dimensione del fenomeno e dello stabile disbrigo di pratiche eseguito dietro compenso di privati''.

I tre pubblici dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Roma 3 e Roma 4 "asservivano la propria pubblica funzione agli interessi privati di alcuni professionisti del settore contabile".

Gli indagati, sempre secondo l'accusa, si avvalevano anche abusivamente dei sistemi informatici e telematici dell'anagrafe tributaria in dotazione all'Agenzia, per "consultare le informazioni necessarie a ottenere gli elementi utili alla conclusione delle pratiche relative ad accertamenti fiscali o a contratti di comodato o successioni, per ottenere l'abbattimento totale o la sensibile riduzione delle somme di denaro richieste dal fisco".

Il prezzario

Gli investigatori della squadra mobile di Roma e la procura, indagando hanno scoperto che i compensi andavano dai 50 ai 750 euro o pagamento di pranzi al ristorante. Offrivano una sorta di consulenza fiscale, facendo ottenere sgravi o una corsia privilegiata nelle pratiche.

Il sistema dei "caz.. miei"

''Il dato immediatamente emergente dall'attività di indagine riguarda lo stretto rapporto confidenziale del dipendente pubblico con una serie di intermediari privati o professionisti interessati alla risoluzione di questioni collegate alla liquidazione di debiti tributari - spiega il gip che ha firmato l'ordinanza - L'intermediario mette a parte il pubblico funzionario delle varie questioni che interessano i suoi clienti e chiede il suo impegno ad occuparsene, promettendo di dividere il compenso corrisposto per il servizio dai singoli interessati. L'ascolto ha lasciato emergere il risalente e diffuso costume di distinguere e lavorare su pratiche dell'ufficio e pratiche proprie, "i caz.. miei", "le cose mie", immediatamente dimostrativo della gestione privatistica delle funzioni perché poste a servizio di interessi estranei all'amministrazione''.

Nell'ordinanza viene riportato come ''plasticamente'' uno degli indagati ''nella sede dell'Agenzia a colloquio con i colleghi rivela: "Sono stanchissimo. Mi sono stancato molto oggi. Qui è tutto il giorno. Poi vai sopra, un sacco di pratiche, un sacco di qente che mi deve pagare e che ancora non mi paga, quindi mo andiamo in settimana bianca".



Secondo il gip reato si consuma ''perché le condotte esulano completamente dai principi di organizzazione, priorità e imparzialità nella gestione dei procedimenti dell'amministrazione di riferimento e sono ispirate dietro compenso in denaro al criterio dei "caz.. miei".