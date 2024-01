Omicidio Alexandru Ivan, la vita di lusso dei Petrow. Corrum si difende: "Non ho sparato io"

Corrum Petrow si professa innocente. Dice di non essere lui l'uomo che ha sparato uccidendo Alexandru Ivan, il ragazzo morto a 14 anni nel parcheggio della stazione Pantano della Metro C. Ora è stato portato nel carcere di Rebibbia e presto potrebbe raggiungerlo anche uno dei suoi cugini, già identificato dai carabinieri che gli stanno dando la caccia. Con loro c'erano anche altri due uomini. Non è escluso che i tre possano adottare la stessa strategia del 24enne già arrestato ossia consegnarsi agli investigatori prima della cattura.

Chi è Corrum Petrow

I Petrow sono un cognome noto tra le famiglie sinti ormai stanziali da tempo a Roma, soprattutto in provincia. Corrum Petrow, nello specifico, vive a Rocca Cencia. Avrebbero fatto i soldi con la vendita e il noleggio di auto, almeno stando a quanto professano sui social dove sono molto attivi.

Non mancano infatti foto e video di ville e auto di lusso, orologi da migliaia di euro, mazzette da 50 e 200 euro nel frigorifero. Feste di compleanno con soldi contanti che avvolgono microfoni luccicanti, smoking, Rolex, sigari e champagne. E se su Facebook, dopo l'arresto, il profilo di Corrum Petrow è stato (momentaneamente?) oscurato, probabilmente da qualche familiare, su TikTok invece i video sono parecchi.

Tra questi anche diversi omaggi a Nicholas Brischetto, il ragazzo di Villaggio Falcone morto nell'incidente dello scorso 19 luglio 2022 sul grande raccordo anulare a 300 chilometri all'ora. Quando fu cancellato il murale omaggio in suo onore, Corrum Petrow lo ricordò così: "Anche se sei stato cancellato giù da un muro, tu sei sempre nel nostro cuore cugginone mio, lì ci rimarrai per sempre, e da li nessun potrà mai levarti".

"Non ho sparato io"

Corrum Petrow abita con la compagna e la figlia in una delle ville che si trovano a Rocca Cencia. Non è l'unica abitazione di lusso, arredata con uno stile sfarzoso simile a quello diventato famoso per alcune operazioni contro i Casamonica con statue di leoni, oro e grate alle finestre, dove vivono i componenti della famiglia Petrow. Ville che i carabinieri della compagnia di Frascati hanno perquisito per trovare elementi che potessero portare all'autore dell'omicidio di Alexandru Ivan. Nel frattempo oggi è atteso l'interrogatorio di convalida del fermo per il 24enne.

"Non ero a bordo dell'autovettura dalla quale è stato sparato", ha detto ai pm di Velletri e ai carabinieri Petrow. Secondo la difesa, rappresentata dall'avvocato Luca Guerra, i fatti darebbero ragione alla ricostruzione del suo assistito. Secondo quanto ricostruito dalla difesa, infatti, sarebbero tre le auto con a bordo i sinti che, nella notte tra venerdì e sabato, sono passati davanti al parcheggio della stazione Pantano. In una, come ricostruito, c'era anche il 24enne che avrebbe organizzato l'appuntamento con Tiberiu Maciuca, il patrigno di Alexandru e probabile bersaglio dei rivali.

Secondo la linea difensiva, da quell'auto non sarebbero partiti i proiettili mortali che, invece, sarebbero stati esplosi da un'altra auto. Per chi indaga, invece, non sarebbe andata così e "non bisogna avvalorare la presenza di altre auto" sul luogo del delitto. Ora la parola andrà al gip per la convalida del fermo il 24enne.

Ricercato il cugino

Come detto c'è un altro identificato e ricercato, un cugino di Corrum, anche lui fa Petrow di cognome. Secondo fonti investigative, inoltre, non è escluso che possa essere stato proprio quest'ultimo a far fuoco. Il presunto sicario, infatti, sarebbe ricercato con l'accusa di omicidio, mentre il 24enne fermato è accusato di concorso in omicidio. Una svolta è attesa nelle prossime ore. Non è escluso che anche lui, essendo braccato, si possa consegnare ai carabinieri.

La madre di Alexandru in lacrime: "Era il bambino più buono del mondo"