Droga da Roma alla Sicilia e poi in tutta Italia. Il deposito della droga a Ostia

Un "colpo secco" alle piazze di spaccio come il nome dell'operazione della finanza. Hashish e marijuana da Ostia alla Sicilia, e forse anche in altre regioni d'Italia, consegnati direttamente tramite il servizio dei corrieri, con i conducenti del tutto ignari del carico stupefacente che trasportavano. Sono 120 i chili di droga e 12 le persone arrestate, tra Roma, Agrigento e Caltanissetta nell'ambito di una più ampia operazione iniziata lo scorso mese di febbraio con il sequestro di altra droga in Sicilia.

Dalla Sicilia al mare di Roma, dove gli uomini delle fiamme gialle hanno poi individuato un appartamento a Ostia da dove il "fumo" veniva spedito sicuramente al sud, e probabilmente anche in altre regioni italiane, aspetto sul quale gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti.

Il sequestro la scorsa settimana a Ostia dove gli uomini del gico di Caltanissetta con i miliari del comando provinciale di Roma hanno arrestato un cittadino egiziano, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’uomo è stato individuato, dopo appositi pedinamenti e attività di osservazione. Dopo essere stato fermato dagli uomini delle fiamme gialle, a seguito di ulteriori accertamenti e perquisizioni a suo carico, sono stati rinvenuti oltre 100 chili di sostanze stupefacenti: 97 chili di hashish e 4,5 di marijuana.

Nel corso delle perquisizioni, sono state trovate anche 2 pistole, 1 silenziatore e 3 “penne pistola” con le relative munizioni. L’arresto del cittadino egiziano è stato convalidato dal tribunale di Roma. Giudicato con rito direttissimo l'autorità giudiziaria ha disposto nei confronti dell’indagato l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere con l'uomo associato nel carcere romano di Regina Coeli.

Il sequestro effettuato a Roma giunge a conclusione di complesse indagini portate avanti dal gico nisseno sotto la guida della procura di Caltanissetta, sin dallo scorso febbraio, le cui operazioni di polizia, eseguite nelle province di Caltanissetta e Agrigento, sono culminate con il sequestro di 17 chili di hashish, 100 grammi di cocaina e 400 grammi di marijuana, procedendo all’arresto di 11 persone.