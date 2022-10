Corriere scavalca recinzione per consegnare un pacco e rimane infilzato, grave 39enne

Doveva consegnare un pacco in un'abitazione. Una volta arrivato sul posto non ha però trovato i destinatari della consegna e per questo ha deciso di scavalcare una recinzione e lasciare il tutto nel giardino della villa dove era andato a fare la consegna. Una scelta errata quella di un corriere. Una volta sulla recinzione la stessa è infatti crollata facendo cadere il fattorino su una sporgenza in ferro che lo ha infilzato al costato provocando nell'uomo una profonda ferita con una copiosa fuoriuscita di sangue. Rimasto ferito l'uomo è stato trasportato in ospedale d'urgenza. L'incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Manziana, in provincia di Roma.

L'intervento dei soccorritori è avvenuto in via Trevignano dove si sono recati carabinieri della compagnia di Bracciano, il personale del 118 e gli ispettori del lavoro della Asl Roma 4. Ferito gravemente, per il 38enne è stato quindi richiesto l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato il corriere - un cittadino romeno - in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli in codice rosso.