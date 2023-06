Corriere della droga fermato sulla via del Mare. A bordo dell'auto cocaina per 100.000 euro

Trasportava cocaina purissima su una Renault Twingo un ventiseienne, pregiudicato, che è stato individuato dai finanzieri del comando provinciale di Roma sulla via del Mare, nei pressi di Acilia. Durante il consueto pattugliamento del territorio, le fiamme gialle del 2° nucleo operativo metropolitano di Roma lo hanno fermato per un controllo e, insospettite per il suo atteggiamento, hanno deciso di ispezionare accuratamente l’automezzo, rinvenendo, nascosta in un doppiofondo ricavato nella parte posteriore, un panetto di cocaina del peso di circa un chilogrammo.

Il carico, una volta immesso nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato oltre 100.000 euro. Il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti ed è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di Roma.

L'attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di Finanza di Roma anche per il contrasto ai traffici illeciti.