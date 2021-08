Il corriere della droga gira in taxi: fermato con 5 chili e mezzo di marijuana

Cinque chili e mezzo di "maria" trasportati nella notte con un taxi. Questo l'ingente quantitativo di droga sequestrata ad un corriere della droga, arrestato a Roma dalla Polizia di Stato.

Lo spacciatore, un 20enne di origini brasiliane, nella tarda serata di ieri ha chiamato un taxi per spostare la droga contenuta in 2 grandi buste. Il movimento però, non è sfuggito agli agenti del commissariato San Lorenzo impegnati appunto in un servizio anti-droga che lo hanno arrestato. Il giovane è finito in manette sotto gli occhi del conducente del taxi, all'oscuro di tutto ed estraneo ai fatti.