Il corriere della droga con una targa tedesca nel portabagagli dell'auto

Pochi grammi di cocaina in tasca, una targa straniera nel cofano dell'auto e mezzo chilo di hashish in casa. Sono questi i tre elementi che gli agenti di polizia hanno trovato nella disponibilità di un cinquantenne romano, arrestato per detenzione ai fini di spaccio con gli investigatori che sospettano che l'uomo possa essere un "cavallo della droga", ovvero un corriere che trasporta sostanza stupefacente dal nord Europa alla Capitale, dove poi la piazzerebbe ai suoi clienti.

A fermare l'uomo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 9 agosto, sono stati gli agenti della squadra giudiziaria del commissariato San Lorenzo di polizia in piazza dei Condottieri, nella zona del Pigneto. Trovato con poco più di un grammo di cocaina, nel cofano del Nissan Qashqai dell'uomo è stata però trovata una targa tedesca, sul cui possesso l'uomo non ha fornito spiegazioni.

Scattata la perquisizione domiciliare, nell'abitazione dell'uomo i poliziotti hanno trovato cinque panetti di hashish -(poco meno di mezzo chilo), oltre a bilancini di precisione. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio il 50enne è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.

Proseguono invece le indagini degli investigatori del commissariato San Lorenzo per accertare se la targa straniera sequestrata all'uomo possa essere stata utilizzata dallo stesso per trasportare la droga dal nord Europa a Roma.