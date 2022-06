I ladri che hanno derubato un corriere davanti al comando dei carabinieri

È sceso dal furgone per fare una consegna, questione di pochi minuti, ma tanto è bastato perché due ladri lo prendessero di mira. Senza realizzare che a pochi passi sorge il comando dei carabinieri.

Vittima del furto un corriere che venerdì stava lavorando in centro. L’uomo aveva parcheggiato in piazza San Lorenzo in Lucina, a due passi da via del Corso, ed era sceso per consegnare un pacco in un negozio. Il tempo di allontanarsi e due uomini sono entrati nel furgone e hanno afferrato il suo zaino, contenente 500 euro, due assegni e un tablet.

La fortuna, per il corriere, è che aveva parcheggiato a pochi metri dalla sede del comando dei carabinieri, e che si è subito accorto del furto. Ha immeditamente dato l'allarme, e i militari sono arrivati in pochi attimi bloccando i ladri. Si tratta di due cittadini algerini di 18 e 29 anni, che sono stati arrestati e poi processati per direttissima sabato mattina.