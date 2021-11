I corrieri della droga scelgono la stazione Tiburtina: bloccato giro d'affari da 500mila euro

A primo sguardo può sembrare un normale arresto, di quelli che spesso di legge sulle pagine dei quotidiani di Roma. Un corriere della droga pizzicato, finito in manette e il carico sequestrato. Invece, l'ultimo blitz messo a segno dalla Guardia di Finanza segna un punto importante, tanto che le indagini non si fermeranno e continueranno per stabilire la tratta della droga che, al momento, sembrerebbe avere carattere nazionale.

Il giro d'affare bloccato questa volta, effettivamente, è ingente: almeno di 500mila euro. La droga, quella che va per la maggiore tra gli asiatici, ma che negli ultimi tempi ha preso piede anche tra i "clienti locali" è la metanfetamina. La base di partenza, invece, è ormai nota: la stazione Tiburtina. È da qui che, infatti, utilizzando i servizi di bus turistici che viaggiano dalla Capitale, i corrieri della droga si camuffano da normali passeggeri e, evitando i controlli, portano a dama il carico di merce.

A bloccare il corriere della droga, un 45enne insospettabile asiatico che lavora a Roma, sono stati i finanzieri di Caltanissetta. Già, perché in questo caso il carico di cristalli stupefacenti avrebbe dovuto raggiungere la Sicilia. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, hanno così sequestrato 1,200 di Md-Ma presso il terminal bus del capoluogo nisseno, su un mezzo partito proprio dalla stazione Tibus. Non è la prima volta che quest'anno la tratta tra la Sicilia e Roma, grazie allo scalo di Tiburtina, balza agli onori della cronaca.

In questa circostanza, i militari del Gruppo di Caltanissetta, hanno individuato 2 bagagli sull'autobus proveniente da Roma. All'interno, nascosto con cura, in un contenitore appositamente sigillato per eludere eventuali controlli cinofili, la droga sintetica. Le successive indagini, disposte dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di risalire al corriere: un cittadino di origini asiatiche di 45 anni, incensurato, che appena scattato il blitz sul bus era scappato, raggiungendo un appartamento nel comune del palermitano.

La sostanza stupefacente posta sotto sequestro, qualora immessa in commercio, avrebbe consentito la preparazione di oltre 25.000 pasticche per un valore superiore ai 500.000 euro. Le indagini però continueranno per capire chi ha fornito la droga al corriere e se, come ipotizzabile, la tratta sia una di quelle più battute da chi vuole smerciare stupefacente in tutta Italia. D'altronde, come spiegato dagli inquirenti, i viaggi su "gomma", soprattutto a bordo dei bus turistici, "sono difficili da intercettare".

La Md-Ma sequestrata dai finanzieri è una sostanza psicoattiva appartenente alla classe delle feniletilamine, dagli spiccati effetti stimolanti ed entactogeni, anche se non propriamente psichedelici. Questa droga rappresenta uno dei più diffusi stupefacenti che viene assunto generalmente sotto forma di pastiglie, disciolta in liquidi o, meno comunemente, fumata. L'abuso può comportare rischi permanenti per la salute, sia fisica sia cerebrale, con evidenze sperimentali di neurotossicità.