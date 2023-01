Il narco-imprenditore fermato con 5 chili di cocaina in auto

Un narco-imprenditore corriere di cocaina. E' stato fermato con 5 chili di polvere bianca in auto - nella quale viaggiava con un suo dipendente - un 53enne originario della Puglia. In manette assieme a lui un 30enne romeno. Arrestati dai falchi della squadra mobile sono indiziati, in concorso tra loro, del reato detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

L’arresto è avvenuto sull’autostrada A24 all’altezza del chilometro 4+800, direzione L’Aquila, durante un consueto controllo di una auto, in cui due occupanti, a causa del loro atteggiamento nervoso già nelle prime fasi del controllo, hanno destato sospetto negli investigatori. Il 53enne, conducente dell’auto, invitato dai poliziotti a riferire quali fossero le ragioni di tale nervosismo, ha riferito che all’interno di una busta in plastica posta sul lato del passeggero proprio tra i piedi del 30enne vi era contenuta della sostanza stupefacente senza però specificarne la tipologia.

A seguito di tale ammissione, gli agenti hanno effettuato una perquisizione del veicolo, accertando che all’interno della busta indicata vi erano 5 pacchi di cellophane trasparente (per un totale di 5 chili) contenenti sostanza polverosa di colore bianco che, a seguito di successivo narcotest, è risultata essere cocaina. All’interno del portafogli del passeggero è stato trovato del denaro contante pari ad un importo di 790 euro.

Terminata la perquisizione, i due uomini privi di precedenti di polizia, sono stati accompagnati presso gli uffici di polizia per la compilazione degli atti di rito in attesa di essere associati presso una casa circondariale.

In seguito alla richiesta della locale Procura, il gip ha convalidato gli arresti e ha disposto la custodia cautelare in carcere.