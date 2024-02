Corriere dei Castelli fermato al porto con 125 chili di hashish. Sequestro da un milione di euro

Un corriere dei Castelli Romani con un carico di "fumo" pronto a invadere il mercato siciliano. Hashish che sul mercato avrebbe potuto fruttare un milione di euro. A bloccare il narcos della provincia di Roma i finanzieri. 125 i chili di droga trovati nella vettura con la quale il 46enne si stava imbarcando dalla Calabria a Messina.

Già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici per droga, il 46enne è stato arrestato in flagranza di reato dai finanzieri del comando provinciale Reggio Calabria dopo essere stato sottoposto a un controllo nei pressi degli imbarcaderi di Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.

L'uomo, mostrando segni di nervosismo, ha insospettito ancor di più i finanzieri che, con l'ausilio di un'unità cinofila della compagna pronto impiego di Reggio Calabria, hanno perquisito l'auto, una Volkswagen. A scovare i panetti di hashish, dal peso complessivo di oltre 125 chilogrammi, occultati all'interno di sei borsoni di colore nero, il fiuto infallibile dei cani antidroga Syria ed Edin, altamente specializzati in queste operazioni.

L'hashish sequestrato - venduto al dettaglio - fanno sapere le fiamme gialle, avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa un milione di euro.

I finanzieri della compagnia di Villa San Giovanni, dopo la perquisizione, hanno sequestrato oltre la droga anche due telefoni cellulari. L’uomo, indagato allo stato per la violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e fatte salve le necessarie conferme nel prosieguo delle indagini preliminari, è stato arrestato e condotto nel carcere Arghillà di Reggio Calabria, a disposizione della procura, diretta da Giovanni Bombardieri.