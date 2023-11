Il corriere incastrato da un'inversione a U. Nel furgone a noleggio 135 chili di marijuana

Tradito da una inversione a U. Un'infrazione stradale costata cara a un uomo romano alla guida di un furgone. Fermato dopo un inseguimento è stato trovato con un carico stupefacente: 135 chili di marijuana.

Sono stati gli uomini della guardia di finanza a fermare lungo la via Nettunense un furgone, insospettiti da una brusca e repentina inversione di marcia effettuata dal conducente una volta notata la pattuglia e dall’andatura irregolare e pericolosa assunta successivamente. Dopo un breve inseguimento, all’atto del fermo, il conducente, un romano, è stato identificato e sin da subito ha manifestato nervosismo.

I militari hanno quindi eseguito un’ispezione del veicolo, durante la quale sono stati rinvenuti, accuratamente e abilmente occultati nel vano di carico del furgone sotto dei teli di plastica e del materiale da ferramenta, 123 panetti avvolti in buste di cellophane trasparente termosaldate, contenenti 135 chili di marijuana.

Dai preliminari riscontri, il quantitativo di droga sequestrato, verosimilmente destinato a rifornire le piazze di spaccio della Capitale e dell’area pontina, avrebbe consentito il confezionamento per la vendita al dettaglio di oltre 27mila dosi, fruttando un guadagno, quale provento illecito, di oltre 1 milione di euro.

Alla luce del quadro indiziario emerso, sentita la magistratura competente per territorio, è stato disposto per il fermato la misura dell’arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Sequestrata sia la droga che il furgone, risultato poi essere oggetto di noleggio, e tre telefoni smartphone rinvenuti in uso all’arrestato.

Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Latina ha convalidato l'arresto.