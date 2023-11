"Correte ci sono due ladri in azione". I carabinieri arrivano e li trovano con le mani nei cassetti

"Correte ci sono due ladri in azione". Suonava più o meno così la segnalazione ricevuta dai carabinieri della stazione di Settecamini. Nella zona di Villaggio Prenestino due ladri sono stati colti sul fatto mentre rovistavano tra i vari cassetti del mobilio presente all’interno.

Secondo quanto ricostruito i due hanno scavalcato la recinzione del giardino dell’abitazione e hanno poi forzato la porta finestra. La perquisizione sul posto ha permesso ai Carabinieri di trovarli in possesso di quattro collane di perle. La vittima ha presentato regolare denuncia querela e i due arrestati sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per loro l’obbligo di firma in caserma.