Roma Nord, Correa gioca Lazio-Bologna e i ladri gli saccheggiano casa: rubati soldi e gioielli

Ladri in casa di Joaquin Correa, attaccante della Lazio, che ha vissuto un brutto rientro nella sua abitazione in via Cassia a Roma Nord. Mentre l'argentino era impegnato all'Olimpico nella sfida vinta per 2 a 1 contro il Bologna (qui il video con gli highlights), una banda di malviventi gli ha saccheggiato casa.

Un colpo verosimilmente studiato nei minimi dettagli. Correa, rientrato a casa verso mezzanotte, ha notato il furto decidendo quindi di allertare le forze dell'ordine. Secondo una prima stima sono stati rubati 7mila euro in contanti, gioielli e orologi di lusso.

I ladri, secondo quanto appreso da RomaToday, sarebbero entrati dalla porta principale d'ingresso, ancora da capire se siano riusciti a farlo con una impercettibile infrazione oppure con delle chiavi.

Sul caso indaga la polizia di Stato con il Commissariato Flaminio. 'El Tucu' aveva denunciato il fatto su Instagram con una storia poi rimossa dal suo profilo: "A quel codardo che è venuto a rubarmi a casa mentre ero alla partita, codardo, entra e ruba quando sono dentro… Vi aspetto! Pezzi di m…".