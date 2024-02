Si mette a correre lungo binari della metro B, bloccato dagli agenti

È saltato giù, correndo lungo i binari della metropolitana di Roma della linea B. È successo questa mattina alla Stazione Tiburtina, intorno alle 9.10. Un uomo italiano di 52 anni è sceso sui binari ed è scomparso, imboccando la galleria. Correndo ha raggiunto poi la stazione successiva, la fermata Quintiliani, dove è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato e dal personale dell'Italpol che aveva lanciato l'allarme.

Ignoti al momento i motivi del gesto. La circolazione dei treni lungo la linea B, per precauzione, è stata bloccata per circa cinque minuti, non appena la presenza dell'uomo, in una zona vietata, è stata intercettata dal sistema di videosorveglianza. L'uomo è stato identificato. La sua posizione resta al vaglio.