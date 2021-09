Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 21 settembre 2021

Aumentano, di poco, i nuovi positivi al Coronavirus a Roma e nel Lazio. Oggi, a livello regionale, su 9544 tamponi molecolari e 12317 tamponi antigenici per un totale di 21861 tamponi, si registrano 301 nuovi casi positivi, ossia 58 in più. Sono invece 25 i nuovi contagiati in meno rispetto a martedì 14 settembre.

Nelle ultime 24 ore, sono 5 decessi e 936 i guariti. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 434 i ricoverati (-8) e 53 i pazienti nelle terapie intensive (-3). Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 153.

Per quanto riguarda la campagna anti Covid, l'86% degli adulti della regione hanno completato l'iter della vaccinazione. Il Lazio è tra le prime Regioni in Europa per la copertura vaccinale completa.

* Asl Roma 1: 55 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 87 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 4 decessi.

* Asl Roma 3: 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 4: 32 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 34 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 6: 26 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

Nelle province si registrano 56 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.