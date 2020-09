Coronavirus Roma, la Regione prepara nuove misure anti contagio

Il potenziamento della rete ospedaliera e più test nelle scuole, poi le eventuali ipotesi che riguardano l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto e una quarantena ridotta (da 14 a 10 giorni) ma più efficace.

La Regione Lazio sta valutando una serie di contromisure per limitare il contagio da Coronavirus. "Se non si rispettano le regole, saranno inevitabili altre misure di contenimento come l'obbligo di mascherine sempre", ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Bisogna mantenere alta l'attenzione" ha aggiunto l'assessore sottolineando che "la gran parte dei casi in ambito conviviale ed extra scolastico" e annunciando domenica il provvedimento che riguarderà gli ospedali: "È pronta la circolare che riguarderà l'evoluzione della rete ospedaliera".

15835 positivi da inizio pandemia

Nel Lazio ad oggi sono 6809 i casi positivi a Covid-19, con 610 ricoverati, a cui si aggiungono 38 pazienti in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 6161, i guariti sono 8119 e i decessi 907. Il totale dei casi esaminati è pari a 15835.

Nel Lazio Lazio 181 casi, 79 a Roma

"Su quasi 9 mila tamponi nel Lazio si registrano 181 casi di questi 79 sono a Roma e un decesso. I dati di questi giorni ci dicono che dobbiamo mantenere alta l'attenzione". Così l'assessore regionale D'Amato dopo la giornata di domenica.

"I test rapidi antigenici sono utili come strumento diagnostico di primo livello da utilizzare massivamente - aggiunge l'assessore -. Prosegue l'attività di prevenzione nelle scuole domani test in un istituto di Cerveteri e presso il liceo 'Manara' a Roma. Pronta la circolare per l'evoluzione della rete ospedaliera regionale".

A Fiumicino al via test nelle scuole

Nel frattempo, sul litorale, da domani nel comune di Fiumicino inizieranno i test nelle scuole. "Come anticipato, in accordo con la Asl RM3 e le dirigenze delle scuole, inizia lo screening di studenti e personale scolastico della nostra città", ha spiegato il sindaco Esterino Montino.

La prima scuola sarà la Grassi di via Copenaghen, a Parco Leonardo, dove i test antigenici saranno effettuati martedì 29 settembre, come annunciato dalla preside, la professoressa Sorce, con una circolare pubblicata oggi sul sito della scuola.

"I test saranno effettuati su base volontaria, ma chiedo a tutto il personale scolastico di non sottrarsi e ai genitori di firmare il consenso per i loro figli minorenni - ha detto Montino - Fare i test ci permette di monitorare la situazione e avere il quadro preciso: una cosa fondamentale per contenere il contagio, specialmente all'interno delle scuole e delle famiglie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Roma in 100 a ballare senza mascherine: chiuso locale in centro

Disposta la chiusura di un locale nel centro storico per mancato rispetto delle regole anti-contagio. A quanto reso noto dalla polizia locale, all'interno c'erano oltre 100 persone che ballavano ravvicinate e senza mascherina. Diverse le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche nei vari quartieri interessati dalla movida: la presenza di assembramenti all'interno dei locali, il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali da parte del personale, occupazioni di suolo pubblico non a norma, rumori molesti e inosservanza delle regole anti-alcol.