Coronavirus Roma, D'Amato: "Pronti per la battaglia della Capitale". Nel Lazio altri 6000 letti Covid

Nel Lazio i contagi per ora mettono in sicurezza Roma (al secondo giorno consecutivo sotto i mille casi) da scenari di restrizioni aggiuntive, mentre tra le province a rischiare di più è Viterbo con un aumento deciso che ieri ha fatto registrare 233 infettati. Su quasi 20 mila tamponi nel Lazio (-3.368 rispetto a domenica) lunedì si sono registrati 1.859 casi positivi (-492), 23 i decessi (+4) e 159 i guariti (+27).



"Scende il rapporto tra positivi e i tamponi (9%) - ha spiegato l'assessore Alessio D'Amato - Dopo una settimana scendiamo sotto i duemila casi a livello regionale e per il secondo giorno consecutivo sotto i mille a Roma. E' ancora presto per capire la stabilità della curva". Ma l'assessore non vuole lasciare nulla al caso e si dice pronto per "la battaglia di Roma".

Nel Lazio superano quota 11mila i guariti

Superano quota 37mila i casi positivi nel Lazio: sono, infatti, 37783 i casi contro i 33.906 di sabato. Restano stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 185 attualmente. Mentre, sempre rispetto al 1 novembre, sono 1254 le persone decedute contro le 1231 di ieri. Superano quota 11mila i guariti, raggiungendo quota 11595. Il totale dei casi esaminati è di 50632.

D'Amato: "Pronti per la battaglia di Roma"

"E' vero, ci stiamo preparando alla battaglia di Roma. Anche se i dati nel Lazio stanno andando un po' meglio, la curva è ancora in ascesa. La priorità resta quella di raffreddare la curva", ha spiegato a Skytg24 l'assessore D'Amato.



"La curva è ancora in ascesa, Rt è superiore a 1,5 in molte Regioni e il quadro è complicato. Certo Roma e il Lazio vanno leggermente meglio - aggiunge l'assessore - ma la situazione non si è stabilizzata né c'è stata un'inversione di tendenza. Dobbiamo prepararci a settimane difficili, e oltretutto la stagione influenzale ancora non è iniziata, con la sovrapposizione di sintomi analoghi".

Pronti 6000 letti per pazienti Covid nel Lazio

Nei prossimi giorni, inoltre, ci sarà un nuovo provvedimento regionale porterà a circa 6000 i posti complessivi dedicati a Covid-19" nel Lazio, ha annunciato D'Amato a Sky.



"Il tasso di ospedalizzazione nel Lazio è stato fin da subito superiore alla media nazionale, e il tasso di letalità più basso. Serve un numero adeguato di letti" per affrontare la seconda ondata, ha detto l'assessore.



La nuova organizzazione della rete ospedaliera nel Lazio vedrà un ruolo importante del "Policlinico Umberto I - ha aggiunto D'Amato - Struttura che con la sua configurazione a padiglioni" ben si presta a questo scopo.

Martedì 3 e mercoledì 4 novembre chiuso per sanificazione il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative

A seguito dell’accertamento di un caso di positività al Covid–19 di un dipendente, oggi e domani, 3 e 4 novembre, il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative resterà chiuso ai dipendenti ed al pubblico per la sanificazione dei locali. La sede di piazza Giovanni da Verrazzano riaprirà giovedì 5 novembre.

Francesco Totti positivo al coronavirus

Positivo al Covid-19 anche Francesco Totti, il quale lo scorso 12 ottobre ha perso il papà proprio per colpa del virus. Anche la mamma era stata colpita, seppur in forma lieve.

Massimo Carminati positivo al Covid

Massimo Carminati è positivo al Coronavirus. L'ex Nar è asintomatico e in isolamento domiciliare insieme con la moglie dopo essere risultato positivo al Covid-19. Carminati era stato scarcerato lo scorso giugno per decorrenza dei termini di custodia cautelare nell'ambito del processo al 'Mondo di Mezzo'.

Unità crisi Lazio incontra Anaao Assomed Lazio in Regione

Oggi è stato convocato un incontro in Regione con il Segretario regionale dell'Anaao-Assomed Lazio, Guido Coen Tirelli per affrontare le tematiche sollevate dal sindacato dei medici. In questo momento il compito prioritario è la tutela dei malati e di tutti gli operatori sanitari nel contrasto alla pandemia. Lo comunica l'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.