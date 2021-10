Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 1 ottobre 2021

Restano sotto i duecento i nuovi casi Covid a Roma. Stando ai dati emersi oggi, sono infatti 154 i nuovi positivi nella Capitale, a fronte dei 182 di ieri e dei 107 del 29 settembre. Oggi, nel Lazio, su 9249 tamponi molecolari e 15871 tamponi antigenici per un totale di 25120 tamponi, si registrano 289 nuovi casi positivi, ossia 45 in meno rispetto a ieri. Anche se va considerato il numero di tamponi fatti, ossia circa duemila in meno rispetto a giovedì.

I dati comunque parlano di una curva in calo: rispetto a venerdì 24 settembre, si segnano 72 nuovi positivi in meno. Nelle ultime 24 ore, inoltre, ci sono stati 3 decessi e 396 guariti. Per quanto riguarda gli ospedali i ricoverati sono 383 (+1), mentre 54 i pazienti nelle terapie intensive (-5). Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%

Stando agli ultimi dati aggiornati, sono 9.454 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 383 ricoverati, 54 in terapia intensiva e 9.017 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 366.724 e i morti 8.659, su un totale di 384.836 casi esaminati da inizio pandemia.

Coronavirus a Roma 1 ottobre 2021

* Asl Roma 1: 54 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 2: 79 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 3: 21 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid19 nei Comuni della provincia di Roma

* Asl Roma 4: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

* Asl Roma 5: 28 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

* Asl Roma 6: 36 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

SarsCov2 nel Lazio

Nelle province si registrano 57 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone si registrano 31 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Latina si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Rieti si registrano 9 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Nella Asl di Viterbo si registrano 8 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.