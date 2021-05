Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 3 maggio

Ci sono 2.183 sono ricoverati non in terapia intensiva, 275 sono invece quelli in terapia intensiva ossia 6 in più rispetto a ieri

Calano sotto i cinquecento i nuovi casi di Coronavirus a Roma: sono 429 i nuovi contagi, in flessione rispetto le ultime tre settimane. Su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (664 più di quelli registrati domenica) e oltre 6 mila antigenici per un totale di oltre 17 mila test, si registrano 661 casi positivi, ossia 325 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore si sono segnalati 22 decessi e 1.095 guariti. "Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. Continua lo screening sulla Comunità Sikh a Borgo Hermada nel Comune di Terracina", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

Stando ai dati di oggi, sono 42.757 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 40.299 sono in isolamento domiciliare, 2.183 sono ricoverati non in terapia intensiva, 275 sono ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), 7.721 sono deceduti e 275.992 sono guariti.

I casi Covid a Roma del 3 maggio

Nella Asl Roma 1 sono 168 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 184 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 77 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I contagi nelle provice della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 66 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 23 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

132 positivi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 132 casi e sono quattro i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 72 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Frosinone si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 76 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 34 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 65 e 74 anni con patologie.

Il bollettino dello Spallazani del 3 maggio

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "160 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2". Lo evidenzia il bollettino di oggi dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 29 i pazienti ricoverati in terapia intensiva", mentre quelli "dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 2.567".