Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 19 novembre 2021

Sono ancora oltre cinquecento i casi di Coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore, una ulteriore impennata rispetto al dato di ieri. Oggi sono 598 i contagi contro i 513 di ieri. Nel Lazio, su 15.133 tamponi molecolari e 30.109 tamponi antigenici per un totale di 45.242 tamponi, si registrano 1.229 nuovi casi positivi, ossia 140 in più rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono 4 i decessi e 709 i guariti. Dagli ospedali, si registrano 611 i ricoverati (+5) e 85 malati nelle terapie intensive (+4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%. Nel Lazio sono state superate 9 milioni di somministrazioni con il 94% di adulti in doppia dose e 88% degli over 12 in doppia dose. Il valore Rt è in calo a 1.17 rispetto a 1.3 della settimana precedente.

L'incidenza è in aumento a 118 per 100 mila casi rispetto a 72 per 100 mila casi della settimana precedente, a titolo esemplificativo dieci volte in meno della Germania. "Ora bisogna tenere alta l'attenzione, utilizzare la mascherina ed evitare gli assembramenti", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato. Sono 14.165 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 611 ricoverati, 85 in terapia intensiva e 13.469 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 386.845 e i morti 8.912 su un totale di 409.922 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

* Asl Roma 1: sono 127 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 267 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 204 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 118 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 135 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h

Nelle province si registrano 310 nuovi casi. Nella Asl di Frosinone sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 147 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Nella Asl di Rieti sono 35 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Viterbo sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.