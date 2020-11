Coronavirus: è morto Fabio Nobili, consigliere comunale di Ardea. Era ricoverato per il Covid

È morto Fabio Nobili, consigliere comunale di Ardea che da diverse settimane lottava contro il Covid 19. Aveva 67 anni. A dare la notizia è stato il sindaco Mario Savarese: "È con grandissimo dolore che comunico alla cittadinanza, che questa mattina si è spento il Consigliere Comunale Dott. Fabio Nobili (in quota Movimento 5 Stelle). Da tempo il nostro caro amico Fabio combatteva con il micidiale virus Covid 19. Se n’è andato in solitudine perdendo la sua ultima battaglia con questo nemico subdolo e invisibile".

"Lo vogliamo ricordare per il grande uomo che è stato - conclude il sindaco - Un illustre e stimato scienziato, una grande mente che molto ha dato alla scienza, un politico che si è speso fino all'ultimo giorno per rendere migliore questa nostra città, un padre, un marito che noi tutti e la sua famiglia piangeremo senza mai riuscire a dimenticare".

"Il Dott. Fabio Nobili, consigliere comunale del comune di Ardea di inestimabile preparazione e volontà, ci ha lasciato questa mattina. Da oltre un mese combatteva la sua battaglia con il Covid-19. Alla famiglia la nostra vicinanza e il nostro cordoglio", si legge in una nota dei consiglieri Mauro Rizzo e Luigi Carandente dei "colleghi" pentastellari.

Vicinanza espressa anche da Valentina Corrado, consigliere Regionale del Lazio e vicepresidente Commissione Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria, Partecipazioni Regionali, Federalismo Fiscale, Demanio e Patrimonio: "Apprendo con grandissimo dolore la scomparsa del Consigliere Comunale di Ardea Fabio Nobili. Prima di questa maledetta pandemia che ce l'ha portato via, avevamo lavorato insieme per portare in Regione la proposta di istituzione del monumento naturale Castrum Inui di Ardea, di recente messa all'ordine dei lavori del Consiglio. Un politico di grande caratura, profondamente attento e sensibile alle tematiche ambientali del territorio, nonché uno scienziato stimato in tutta Italia. Mi unisco al cordoglio della famiglia per questa perdita improvvisa, ricordando un uomo ed un collega che si è sempre battuto per la nostra comunità".

"Apprendiamo con dolore dal sindaco Mario Savarese la notizia della scomparsa di Fabio Nobili, uomo di scienza e di grande passione politica, che lo ha portato a ricoprire la carica di consigliere comunale M5s ad Ardea. Il nostro pensiero va alla famiglia e a tutta la comunità di Ardea, che oggi perde una grande persona. Ciao Fabio", si legge in una nota del Movimento 5 Stelle Lazio.