Coronavirus, sequestrate in aeroporto oltre 16mila mascherine non sicure

Continuano i serrati controlli presso gli aeroporti in merito all'importazione di mascherine non a norma a Roma. I funzionari Adm in servizio presso l'aeroporto di Ciampino hanno infatti fermato e sequestrato 53 spedizioni effettuate con corriere aereo, provenienti dalla Malesia e tutte dirette al medesimo indirizzo.

Le spedizioni ripetute, frazionate al fine di eludere i controlli doganali, sono risultate contenere un totale di 16.165 mascherine KN95, prive del marchio CE e di tutti i parametri di sicurezza previsti. L'autore dell’illecito è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria competente.