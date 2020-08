Coronavirus, isolate due navi da crociera al porto di Civitavecchia: positivi tra i membri dell'equipaggio

Fermate ancora prima di partire e di ricominciare dopo mesi la stagione. Al Porto di Civitavecchia sono state poste in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere.

Si tratta della Costa Deliziosa con un gruppo di 28 persone dell'equipaggio dalle Filippine, due sono risultate positive al coronavirus e sono ora all'ospedale Spallanzani. L'altra è la Costa Favolosa con un caso positivo tra l'equipaggio, sempre proveniente dalle Filippine. Lo ha comunicato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato.

I dati del contagio

Per quanto riguarda i dati forniti dalle Asl nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di contagio da coronavirus sono 17 nella regione Lazio, 10 a Roma. Di questi 4 sono di importazione: due dal Messico, uno dall'India e uno dalla Romania.

Chiuso poi in queste ore un centro estivo nella Capitale. Si tratta del Monkey Village del quartiere Giardinetti, in VI municipio. Stando a quanto si apprende dalla Asl Roma 2, che ha disposto lo stop delle attività, sono stati registrati in totale tre casi positivi al coronavirus. Sono partite già da qualche giorno le attività di contact tracing. A oggi il test è stato sottoposto a 33 persone tra operatori, ragazzi e genitori. Il centro non è agibile dal 29 luglio.