Coronavirus: musica e schiamazzi in un appartamento vicino la Questura, polizia interrompe festa con 17 giovani

Musica e schiamazzi in un appartamento del Centro nonostante le restrizioni imposte dal Dpcm per contrastare la diffusione del Coronavirus. Ad interrompere la festa in un'abitazione di via Nazionale la polizia, che ha trovato e sanzionato 17 ragazzi intenti a festeggiare.

I fatti nella tarda serata di venerdì quando gli agenti della Polizia di Stato appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto da Massimo Improta, in servizio per il controllo dell’area adiacente la Questura, all’altezza di via Nazionale, sono stati richiamati da urla, schiamazzi e musica ad alto volume.

Contattata la sala operativa, in loro ausilio, sono state inviate altre due volanti di cui una appartenente al commissariato Viminale per accertare cosa stesse accadendo. Localizzato l’appartamento da dove proveniva la musica, i poliziotti hanno constatato che effettivamente era in atto una festa privata con la presenza di 17 persone tutte di nazionalità spagnola di età compresa tra i 21 ed i 22 anni circa.

Identificati sul posto ed accertato che i predetti giovani non erano conviventi o legati da parentela, si è proceduto nei loro confronti con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa anticovid.

La festa Erasmus a Piazza Bologna

Sempre spagnoli erano i ragazzi sorpresi dai carabinieri a fare festa lo scorso weekend in un appartamento in via Sambucuccio d'Alando, zona Piazza Bologna, dove i militari dell'Arma della Compagnia Roma Parioli si sono trovati di fronte a 34 studenti assembrati in 70 metri quadri per una festa Erasmus di una ragazza iberica.