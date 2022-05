Picchiarono tre giovani a Trastevere, vietato l'accesso nei locali al branco violento

Hanno inseguito fino all'interno di una cornetteria di Trastevere tre ragazzi e poi li hanno pestati, colpendo uno di loro anche con una sedia. La polizia ha ricostruito quanto avvenuto lo scorso aprile in via della Pelliccia e dopo aver denunciato i tre ragazzi violenti, due 17enne e un 19enne tutti di Fiumicino, ha notificato loro il divieto di accesso all'interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona della movida di Trastevere.

Una aggravante voluta dal questore di Roma. Nei confronti dei minorenni violenti è stato applicato il divieto di accesso all'interno dei locali e anche di stazionamento anche nelle immediate vicinanze per la durata di un anno, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino. Per il 19enne, invece, il provvedimento durerà due anni.

L'eventuale violazione comporta una sanzione penale, punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8 mila a 20 mila. Il fatto risale alla notte del 23 aprile scorso. Secondo quanto ricostruito, dopo la mezzanotte i tre di Fiumicino hanno aggredito altri tre giovani senza alcuna motivazione apparente in via della Pelliccia colpendoli ripetutamente con violenza, per poi costringerli a fuggire.

Gli aggressori, a quel punto, li hanno inseguiti. Uno dei tre malcapitati è stato raggiunto in una cornetteria di Trastevere dove aveva trovato riparo. Qui, però, è stato colpito ripetutamente al volto e al corpo con una sedia del locale. Due delle vittime, successivamente soccorse e trasportate all'ospedale Santo Spirito, riportarono lesioni refertate con giorni 7 ed 8 di prognosi. Trovati in piazza Trilussa, i tre di Fiumicino furono denunciati per lesioni.