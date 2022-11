Armato di pistola fa irruzione in una sala scommesse e spara in aria: caccia al rapinatore

Attimi di paura venerdì sera in una sala scommesse di circonvallazione Cornelia: un uomo armato di pistola ha fatto irruzione, ha esploso un colpo in aria e si è fatto consegnare l’incasso della giornata dalla commessa prima di fuggire a piedi.

L’uomo, hanno riferito i testimoni presenti, aveva il volto coperto da un cappuccio e uno scaldacollo e ha agito in pochi minuti: una volta dentro ha estratto la pistola, fatto fuoco e minacciato la cassiera, che non ha potuto fare altro che obbedire. La donna ha poi chiamato il 112, riferendo che il rapinatore si era allontanato a piedi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo e della compagnia San Pietro, che non hanno trovato traccia dell’uomo né di bossoli all’interno della sala scommesse. Probabile, dunque, che fosse armato di una scacciacani. Indagini sono ora in corso, anche con il controllo dei sistemi di video sorveglianza, per rintracciare il rapinatore.