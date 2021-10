Cori razzisti in Europa: espulso romanista dallo stadio. L'OM: "Grida razziste ai nostri giocatori"

Vergognosi cori razzisti in Europa. Questo il deprecabile aspetto che ha accomunato laziali e romanisti nel corso delle due partite di Conference League ed Europa League che le due squadre romane hanno giocato in contemporanea nel tardo pomeriggio di giovedì, l'As Roma in Norvegia, dove ha tra l'altro rimediato una sonora sconfitta sul campo per 6 a 1, e la SS Lazio allo Stadio Olimpico, dove i biancocelesti hanno pareggiato a reti inviolate contro l'Olympique Marsiglia degli ex romanisti Pau Lopez e Cengiz Under.

Cori razzisti durante Lazio-Marsiglia

A denunciare cori razzisti nel corso della gara giocata a Roma fra la squadra di mister Sarri e la compagine francese di Sampaoli lo stesso Olympique de Marseille con un tweet sul suo account ufficiale: "A seguito delle presunte grida razziste contro i nostri giocatori, il club ricorda che condanna fermamente ogni forma di discriminazione. L'OM si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso in cui la Uefa confermi queste gravi accuse". Ululati razzisti che, secondo quanto riporta l'Equipe, sarebbero arrivati all'indirizzo di Bamba Dieng, entrato in campo nella ripresa.

Cori razzisti in Norvegia

Sempre su Twitter è invece la polizia norvegese a rendere noto di aver allontanato uno dei circa 400 tifosi arrivati nella città scandinava per seguire la compagine di mister Mourinho. Poche parole, rese pubbliche sull'account Politiet i Nordland: "Bodø/Aspmyra: tifoso italiano espulso da partita/stadio dopo aver urlato parole ed espressioni razziste". Secondo i giornali locali un tifoso avrebbe fatto il verso della scimmina nei confronti di Pellegrino per poi essere allontanato dal settore.