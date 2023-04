Curva Sud: cori razzisti contro Stankovic. Il tecnico della Samp: "Fiero di essere zingaro"

Cori razzisti dalla curva Sud dell'As Roma contro il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic durante il match giocato all'Olimpico contro la Sampdoria. Parte del settore caldo del tifo giallorossi ha infatti intonato frasi vergognose contro l'allenatore della Sampdoria al grido di "zingaro". E' accaduto al 51esimo della ripresa quando il mister serbo ha accennato a una protesta contro l'espulsione per doppio giallo di Murillo. Una reazione che ha trovato la reazione vergognosa di una parte della Sud contro l'allenatore della Samp.

Cori che hanno risuonato nel catino dell'Olimpico trovando prima il ringraziamento ironico del diretto interessato, e poi l'intervento del collega dell'As Roma Jose Mourinho che dopo aver invitato la Sud a interrompere i cori si è rivolto con un gesto a Stankovic, scusandosi platealmente con l'ex centrocampista di Inter e Lazio che lo ha a sua volta ringraziato.

"Io sono fiero di essere zingaro, lo sa anche José, nessuno mi offende se mi chiama zingaro. Grazie a José che li placava, ma io non mi offendo, sono orgoglioso", le parole di Stankovic ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro vinto per 3 a 0 dai giallorossi. Solidarietà ribadita nel post partita anche dal tecnico di Setubal: "Non deve ringraziarmi, l'ho fatto per un grande uomo e amico. Sono stato insultato tante volte e in modi diversi negli stadi, ho costruito intorno a me un muro di protezione e sono sicuro che Deki ha fatto lo stesso". "E' un grande uomo ma ha figli e famiglia e non è bello - ha aggiunto Mourinho ai microfoni di Dazn -. I nostri tifosi sono fantastici ma in quel momento ho pensato di seguire il mio istinto e un amico non si tocca".

Cori razzisti che hanno trovato la condanna di Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma: "Solidarietà a Stankovic vittima di cori razzisti della curva Sud allo stadio Olimpico oggi e complimenti a Mourinho per essere intervenuto senza far finta di non aver sentito come troppo spesso accade. Lo ribadisco, Ci sono i mezzi per farlo: vanno individuati i responsabili".

Condanna arrivata anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, che su twitter dopo una domenica che ha visto una rissa tra tifosi del Napoli al 'Maradona' e cori di stampo razzista dei tifosi della Roma verso il tecnico serbo della Sampdoria Dejan Stankovic ha scritto: "Vorrei tanto che RISPETTO finisse su tutte le maglie per testimoniare un impegno in campo e sugli spalti dei nostri stadi, ma non solo. Quindi, non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti, tutti".

