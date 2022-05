Cori contro la Lazio durante la festa della Roma, la procura federale apre un'inchiesta

Prima i cori, poi gli striscioni come quello esposto sul pullman dei giocatori: "Laziale, Tirana brutta aria". Sfottò che sono finiti sul tavolo della procura federale della Figc che ha aperto un’indagine sui comportamenti dei calciatori della Roma durante i festeggiamenti per la vittoria della Conference League.

Contestualmente la Roma è stata deferita per responsabilità oggettiva, per violazione dell'articoolo 4 del codice di giustizia sportiva. La violazione sarebbe quella dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva. Si tratta dello stesso articolo che potrebbe portare la procura della Figc a richiedere sanzioni per i giocatori del Milan dopo la festa scudetto. I nomi dei calciatori ancora non sono stati resi noti e la società giallorossa non ha ancora preso posizione in merito.