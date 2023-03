Tifo "nero", Ruth Dureghello: "Trovare gli autori dei cori antisemiti in curva Nord"

I cori antisemiti in curva Nord, i saluti romani, il tifoso con la maglia di Hitlerson e lo stendardo con i soldati nazisti in curva Sud. L'ultimo derby della Capitale tra Lazio e Roma si porta appresso uno strascico di nostalgia fascista. Almeno per qualcuno.

La colpa è di qualche macchia "nera", non delle due intere tifoserie, questo va sottolineato. Fatto sta che Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, su Twitter è tornata a chiedere giustizia: "Aver individuato il 'tifoso Hitlerson', i suoi sodali, così come il 'tifoso' con vessillo nazi in tribuna della Roma è un passo importante. Per questo voglio ringraziare le forze dell'ordine e i ministri dello Sport e degli Interni per essersi prontamente adoperati".

"Ora è il momento di intervenire sui protagonisti non ancora individuati dei cori antisemiti di domenica in curva nord, che da troppi mesi vanno avanti, così come bisogna intervenire in ogni curva d'Italia quando necessario. Questa è la linea giusta da percorrere senza ambiguità", il messaggio.