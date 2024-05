Minacciati con un coccio di bottiglia e rapinati mentre tornano a casa

Stavano tornando a casa. Un fine serata amaro per una coppia, lui 48 lei 51 anni, minacciati con un coccio di bottiglia e rapinati mentre rincasavano. È accaduto stanotte in zona Appio Latino, poco distante dal parco della Caffarella.

L'intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Roma intorno alle 4:00 per una rapina consumata in via Pietro Fedele. Sul posto i due conviventi hanno riferito di essere stati avvicinati al buio da una coppia. Minacciati con una bottiglia rotta sono poi stati rapinati della borsa e di uno smartphone. Illesi i due hanno sporto denuncia agli investigatori dell'Arma che indagano sull'accaduto.