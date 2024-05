La complice chiama il taxi, lui lo rapina con coltello e maschera da clown

Una trappola. Lei chiama il taxi, il complice nascosto sorprende il tassista con una maschera da clown e dopo averlo minacciato con un coltello lo rapina del denaro. Scappata, la coppia criminale è stata arrestata dalla polizia, con il sospetto che possano essere gli autori di almeno un'altra rapina consumata la notte prima con le medesime modalità a Roma nord.

Sono le 3:30 della notte fra il 20 e il 21 maggio quando una ragazza chiama il servizio taxi da via Vacuna, in zona Pietralata-Tiburtino. L'auto bianca arriva a destinazione e fa salire la donna. Poi il blitz criminale, nascosto dietro delle auto un uomo apre la portiera del taxi. Volto nascosto da una maschera da clown e coltello in pugno minaccia l'autista e lo rapina di 50 euro. Poi la fuga.

Richiesto l'intervento al 112 dallo stesso tassista - che fornisce una descrizione della coppia - sulle loro tracce si mettono le volanti della questura di Roma. I due vengono poi sorpresi dagli agenti in zona Tor Cervara-San Basilio. Riconosciuti quali presunti autori della rapina messa a segno poco prima sono stati accompagnati negli uffici del commissariato di San Basilio.

Identificati in due giovani romani, sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso e messi a disposizione della magistratura per il rito direttissimo. Non si esclude che i due possano aver messo una rapina identica la notte prima, sempre a danno di un tassista, in via Licopoli, zona Città Giardino. Starà ora agli investigatpri accertare la loro eventuale responsabilità anche per la rapina di Montesacro.