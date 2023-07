Rapina al minimarket, coppia criminale pronta a colpire ancora: due arresti

Una coppia criminale pronta a colpire ancora. Sono per questo stati arrestati dalla polizia un uomo e una donna, ritenuti responsabili di una rapina messa a segno oltre un anno fa in un minimarket di Guidonia dopo aver minacciato il titolare con un coltello e una bottiglia di vetro.

Sono stati gli agenti del commissariato di Tivoli-Guidonia, lo scorso 12 luglio, a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni, con precedenti per minacce e lesioni, e della presunta complice, una donna di 35 anni.

La rapina in concorso, aggravata con la minaccia di un coltello e di una bottiglia di vetro era stata messa a segno nel giugno 2022 presso un mini market del comune della provincia nord est della Capitale, di proprietà di cittadini bangladesi. Le immediate indagini del commissariato tiburtino hanno consentito l’individuazione dei presunti autori della rapina, a carico dei quali sono stati raccolti numerosi indizi di reità che hanno consentito al pubblico ministero della procura di Tivoli di richiedere l’emissione di una misura cautelare detentiva.

I presupposti della richiesta e considerato il “pericolo di reiterazione, sulla base delle modalità del fatto, particolarmente allarmante anche perché commesso con armi” - sono stati confermati dal tribunale del riesame e in ultimo, dalla suprema Corte di cassazione. Il 7 luglio scorso, infatti, la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai legali dei due imputati avverso la misura restrittiva in carcere.

L’episodio aveva suscitato particolare allarme nella comunità tiburtina per il modus operandi utilizzato dei rapinatori, che “dopo un ingresso tranquillo con prelievo di una bottiglia dal frigorifero, evidentemente per sorprendere la negoziante e anche verificare la ricorrenza delle minime condizioni di sicurezza per commettere la rapina, palesemente programmata in anticipo”; questo quanto si rileva nel provvedimento del Tribunale del Riesame - atteso che “ferma è stata la risoluzione criminosa, nonostante la reazione della negoziante”, che con coraggio ha tentato di opporsi all’azione predatoria.

Dopo le attività di rito i due arrestati sono stati tradotti in carcere.