"C'è un pacco sospetto", la polizia interviene nel deposito. Trovati esplosivi e droga

"C'è un pacco sospetto qui in giacenza da noi, venite a controllare". A dare l'allarme sono stati i dipendenti di una ditta di spedizioni che da troppo tempo stavano conservando quella scatola anomala.

Sul posto, la scorsa settimana, si sono così recati gli agenti della polizia di Stato che insieme agli artificieri hanno dato riscontro a quella segnalazione, in quel pacco c'erano dieci candelotti del peso di 500 grammi ciascuno.

Gli operatori della squadra artificieri hanno così messo in sicurezza l'area procedendo al sequestro dei candelotti. A quel punto i poliziotti del IV Distretto hanno avviato una indagine per al destinatario del pacco. Una volta raggiunto l'indirizzo indicato, sono stati trovati un uomo e una donna, in zona Casal Brcuciato. I due nascondevano cinque chilogrammi di hashish e 800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Da capire come mai avessero ordinato quei candelotti e a cose gli servissero. Fatto sta che i due sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, 50 anni, è stato portato nel carcere di Regina Coeli mentre la donna, 46 anni, nella casa circondariale di Rebibbia femminile.