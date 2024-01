Coppia scassina minimarket con un "piede di porco", lei doveva essere ai domiciliari

Armati di 'piede di porco' hanno provato a scassinare il minimarket che volevano svaligiare. Una coppia di ladri già nota, con lei che doveva trovarsi agli arresti domiciliari. A fermarli in flagranza di reato i carabinieri. In manette un uomo 47enne e una donna 59enne, quest’ultima indagata anche per evasione, entrambi residenti a Pomezia e con numerosi precedenti.

La donna, che stava già scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, in violazione del provvedimento e insieme all’uomo, ha raggiunto un minimarket del centro di Pomezia e, con una levachiodi e diversi altri arnesi, hanno danneggiato insieme la saracinesca del locale.

A notarli un passante che ha contattato il 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile della compagnia pometina che si trovava poco distante. I militari sopraggiunti hanno bloccato i due ladri e li hanno fermati. Gli arresti sono stati convalidati in seguito al rito direttissimo svolto al tribunale di Velletri.