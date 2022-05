Coppia fa il bagno in una fontana a Trastevere: lei si depila, lui beve vino. Il video è virale

Lui boxer, lei in costume. Entrambi a mollo in una fontana storica a Trastevere, realizzata tra il 1587 e il 1590 da Domenico Fontana e che si trova in via Goffredo Mameli, sotto al Gianicolo. Entrambi ripresi in un video diffuso sabato 21 maggio sui canali di Welcome To Favelas e acquisito dalle forze dell'ordine.

L'ultimo insulto ad un bene si Roma. Nel video di vede la ragazza che si depila le ascelle poi addirittura le parti intime. Come se nulla fosse. Lui, oltre a lavarsi beve del vino e appoggia un dito alla narice per liberarsi dal muco. Con loro anche un cane.