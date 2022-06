Lei in topless, lui urina: ennesimo sfregio ad una fontana di Roma

Altro che 'La Dolce Vita'. Le fontane di Roma, patrimonio storico e culturale della città, con il caldo si trasformano in piscine. Spazi d'acqua violentati da chi non ha il minimo rispetto del decoro urbano. Ultimo episodio in ordine di tempo, quello avvenuto nella notte in piazza della Repubblica. In un video diffuso anche sui social da Welcome To Favelas, si vede una coppia entrare in una delle fontane del centro della Capitale.

Lei, in topless, si vede mentre fa la pose. Lui, l'amico, un gradino più alto in boxer mentre urina nella fontana. Almeno il gesto, ripreso da uno smartphone, appare inequivocabile. Alcuni passanti, notata la coppia, hanno chiamato la polizia locale, accorsa sul posto intorno alle 2:15. Gli agenti del gruppo Trevi, però, non hanno trovato più nessuno nella fontana. I vigili hanno comunque identificato quattro persone, nessuno di loro era bagnato. Non è escluso quindi che la coppia possa essere scappata prima dell'arrivo delle pattuglie.

Fatto sta che il gesto, da condannare, resta. Che le fontane di Roma siano vasche a cielo aperto, abusate, ormai è diventata (quasi) la normalità. Nelle scorse ore, le studentesse e gli studenti che hanno festeggiato la fine della scuola si sono andati a fare i gavettoni nella fontana di piazza Caprera e in quella di Villa Borghese, dove qualcuno ha anche nuotato.

Lo scorso 21 maggio, invece, in via Goffredo Mameli, una coppia ha fatto il bagno nella fontana sotto al Gianicolo. Lui boxer, lei in costume. Entrambi ripresi in un video. Andando ancora indietro, lo scorso 24 aprile un uomo di è liberato della maglietta e a torso nudo si è immerso nella fontana del Tritone del Bernini, in piazza Barberini. Il giorno prima un senzatetto aveva immerso invece i piedi nella fontana di piazza Navona. Il giorno prima ancora è stato il turno di due turisti olandesi che sono entrati nella Fontana di Trevi cercando di confondersi con la calca di turisti del pomeriggio.