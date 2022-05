Coppia di romani trovati morti in casa, accanto ai corpi un biglietto per i figli. Spunta l'ombra di una setta

Marito e moglie romani sono stati trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola: i figli non avevano loro notizie da giorni. Si sono definiti i contorni investigativi del ritrovamento di due cadaveri in una villa di Spinello, frazione del comune di Santa Sofia, in provincia di Forlì. L'allarme è scattato poco prima delle 20 di sabato, quando i vigili del fuoco - assieme ad una pattuglia dei carabinieri - hanno forzato la porta della villa, allertati da un figlio della coppia, dato che marito e moglie non rispondevano al telefono da più di un giorno. Entrati in casa, i soccorritori hanno trovato due corpi - lui 67 anni e lei 65 anni - nella camera da letto.

Partite subito le indagini con l'ipotesi di un omicidio-suicidio, i primi riscontri hanno indicato invece che i coniugi si sarebbero suicidati in contemporanea, riporta ForlìToday.

Ad avvalorare la tesi, il ritrovamento di due pistole accanto ad entrambi i cadaveri. Oltre alle due armi, gli inquirenti hanno ritrovato anche un biglietto indirizzato ai figli, con alcune frasi di commiato e di motivazione del gesto estremo. Le pistole erano legalmente detenute da entrambi.

Marito e moglie, ex funzionari pubblici in pensione, erano residenti a Roma. La Procura di Forlì con il pm Francesca Rago, ha aperto un fascicolo. L'acquisizione degli elementi utili è andata avanti fino alla tarda serata. Le salme dei due pensionati sono state portate infine all'obitorio dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sui motivi che hanno spinto la coppia a compiere un gesto estremo spunta l'ombra di una setta: i due infatti sarebbero stati affiliati ai Seguaci del Ramtha, un gruppo che preannunciava come imminente la fine del mondo, come spiega anche ForlìToday.