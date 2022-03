Coppia di "manolesta" in azione per rubare smartphone

Mani in tasca nei cappotti dei passanti, per rubare smartphone o ciò che riuscivano a trovare. Manolesta in azione, in zona Esquilino, sorpresi dai carabinieri del nucleo operativo di piazza Dante che hanno arrestato due cittadini della Tunisia di 24 e 28 anni, con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I due sono stati notati mentre adocchiavano le persone in transito in piazza Vittorio, rivolgendo la loro attenzione alle borse dei passanti. I militari li hanno seguiti fino a che giunti all'incrocio di via Emanuele Filiberto con via Petrarca, dove i due con una mossa fulminea hanno sottratto il cellulare dalle tasche del capotto di una donna per poi darsi alla fuga.

Inseguita dai militari, la coppia è stata raggiunta e bloccata. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima poco dopo in caserma dove anche i due sono stati accompagnati e trattenuti. Successivamente sono stati condotti presso le aule del tribunale di Roma, dove l'arresto è stato convalidato per entrambi e rimessi in libertà in attesa di processo.