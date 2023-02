Paura a Villa Borghese: coppia di ragazzi minacciata con un coltello e rapinata

Sorpresi alle spalle mentre erano seduti su una panchina, minacciati con un coltello e rapinati nel cuore di Villa Borghese. Protagonisti della vicenda una coppia di adolescenti che hanno subito chiamato la polizia consentendo agli agenti di bloccare gli aggressori.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di venerdì scorso, quando i poliziotti delle volanti e del distretto Salario Parioli hanno ricevuto la richiesta di intervento da parte dei due ragazzi. Quando sono arrivati sul posto, le vittime hanno raccontato che poco prima, mentre erano sedute su una panchina, erano state aggredite alle spalle da due giovani e che uno di loro, armato di coltello, aveva ferito alla mano il ragazzo, gli aveva preso il cellulare e, sempre minacciandolo con l’arma, si era fatto consegnare tutti i soldi che i 2 avevano, circa 40 euro, prima di scappare in direzione di piazza del Popolo.

Le pattuglie si sono immediatamente messe sulle loro tracce individuandoli e bloccandoli poco dopo: identificati in due giovani di 18 e 21 anni, addosso avevano ancora il telefono, il denaro, un coltello con lama lunga 10 centimetri e una carta di debito non a loro intestata. I due sono stati arrestati per rapina aggravata: portati in tribunale per la direttissima, il gip ha convalidato l’arresto e sono stati trasferiti in carcere.