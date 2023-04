Gta Torpigna: Doblò contromano a tutta velocità sulla Casilina inseguito dalla polizia

Semafori rossi bruciati a tutta velocità, via Casilina percorsa contromano tra gli automobilisti increduli, lo schianto contro le auto in sosta e il Doblò che prende fuoco. E' la cronaca dei dieci minuti da incubo vissuti nel quartiere di Torpignattara dove un uomo di 38 anni, alla guida di una Fiat Doblò ha seminato il panico tra le strade del quartiere e tra gli automobilisti in transito lungo la Casilina, molti dei quali hanno ripreso la scena, inviando i video a WelcomeToFavelas.

Tutto ha inizio in via dell'Acqua Bullicante. Qui una pattuglia del commissariato Prenestino è in servizio per i controlli nel quartiere. Mostra la paletta, intimando l'alt al conducente che, in tutta risposta, non solo non si ferma, ma accelera. E' l'inizio del folle inseguimento che trasforma le strade di Torpignattara nel set di Fast&Furious. Sì, perché il Doblò prima passa gli incroci con il semaforo rosso, rischiando più volte l'incidente. Quindi imbocca via Casilina contromano, tra gli automobilisti increduli. Quindi svolta, ancora contromano, in una stradina, sfiorando l'incidente.

La folle corsa si conclude su via Casilina, al civico 559, con il Doblò che finisce contro i mezzi in sosta, prendendo fuoco. Pochi istanti prima il conducente, poi identificato per un 38enne straniero, riesce ad uscire e a tentare la fuga. Inseguito a piedi dagli agenti viene bloccato. A questo punto oppone resistente ed aggredisce un poliziotto, finito in ospedale con una prognosi di cinque giorni.

Bloccato e fermato, il 38enne è stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Diversi i veicoli in sosta che risultano danneggiati.