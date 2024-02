In due sul monopattino percorrono la Flaminia contromano

Fine settimana di controlli per la sicurezza stradale da parte della polizia locale nella Capitale, in concomitanza con tante manifestazioni sulla tema e la nuova campagna lanciata dal Comune. Gli Interventi hanno riguardato anche i monopattini

Il ragazzo e la ragazza con il loro mezzo sono stati fermati a Roma Nord. La coppia in monopattino infatti in piena notta è stata bloccata dagli agenti mentre percorreva contromano la via Flaminia.

Oltre la coppia, nelle operazioni che la polizia che ha svolto in tutta la Capitale nel weekend, dal centro alla periferia, rientrano oltre mille sanzioni per il mancato rispetto del Codice della Strada a cui si vanno aggiunte una decina di patenti ritirare e 4 veicoli sequestrati e oltre 400 verifiche su eccesso di velocità e guida in stato di ebrezza.

Il lavoro della polizia ha riguardato anche i controlli presso esercizi commerciali e locali pubblici e lo smaltimento dei rifiuti.