Stretta sui controlli stradali: oltre 700 sanzioni nel week end

Stretta sui controlli stradali per punire le violazioni del codice. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale hanno eseguito oltre 700 sanzioni nel fine settimana. I caschi bianchi hanno condotto verifiche sulla rilevazione del tasso alcolemico dei conducenti, sulla guida con velocità superiore ai limiti previsti e sulle soste non consentite, con particolare attenzione alle irregolarità che creano intralcio e pericolo alla circolazione stradale.

Sono poco meno di cento, invece, le multe elevate agli esercizi commerciali per la vendita e il consumo di bevande alcoliche all’interno degli esercizi commerciali – in violazione delle norme vigenti - tra cui alcuni minimarket sorpresi a vendere oltre l’orario consentito. Musica ad alto volume, ampliamenti illeciti delle superfici di somministrazione, schiamazzi in strada, sono le violazioni maggiormente riscontrate durante i controlli svolti nei diversi quartieri della Capitale.

Infine, nell’ambito delle verifiche all’interno di una manifestazione pubblica nel II Municipio, gli agenti hanno riscontrato una somministrazione abusiva e la vendita di superalcolici non consentita. Più di 5.000 euro la sanzione al gestore dell’evento

