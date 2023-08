Il pattuglione di controlli a San Basilio, Tiburtino III, Rebibbia e Ponte Mammolo. Quartieri militarizzati e un arresto

Volanti della polizia di Stato, agenti a presidio delle stazioni, gioiellerie, tabaccherie, farmacie, supermercati e banche. Un maxi pattuglione tra San Basilio, Tiburtino III, Rebibbia e Ponte Mammolo che ha portato a identificare 264 persone, controllare 23 veicoli e tre esercizi commerciali. Il risultato parla di sette sanzioni amministrative elevate per un ammontare complessivo di 10.150 euro e di un arresto, complessivamente, nei quartieri citati e "militarizzati". Insieme ai poliziotti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, di Ama, Acea e della Asl Roma 2.

Delle oltre 26 persone identificate, 15 sono state accompagnate negli uffici di polizia per verificarne la regolarità sul territorio nazionale, in quanto sprovviste di documenti. Sono stati controllati 23 veicoli ed emesse 5 multe. Durante i concomitanti controlli antidroga una persona è stata arrestata con 56 grammi di cocaina per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia Roma Capitale hanno rimosso dalla sede stradale tre auto in stato di abbandono, due in largo del Badile e una in via Montecarotto.

Il servizio giardini, invece, ha ripulito le estese aree verdi di via della Vanga, via Grotta di Gregna e via del Badile, mentre il personale dell'Ama ha rimosso sacchi di rifiuti, rifiuti ingombranti (tavoli, sedie e divani) e rifiuti generici abbandonati nei pressi dei cassonetti ed ha infine ripulito il manto stradale a mezzo spazzatrice. Le squadre dell'Acea hanno provveduto alla manutenzione dell’illuminazione nella zona del Tiburtino III.