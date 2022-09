Fiumicino, nel mese di agosto controlli su 2800 persone e mille veicoli

Circa 2800 persone controllate, 150 posti di controllo, mille veicoli fermati e 18mila euro di multe per violazione del codice della strada. Sono questi i numeri che gli agenti del commissariato di polizia insieme ad altre forze dell’ordine hanno registrato ad agosto a Fiumicino, nell’ambito di servizi ordinari e straordinari per prevenire i reati.

Non sono mancati i controlli di polizia amministrativa all’interno degli esercizi pubblici della zona. Gli agenti hanno riscontrato violazioni alla disciplina in materia di commercio e sicurezza alimentare per un ammontare di 5164 euro. Inoltre, ci sono state alcune segnalazioni per l'impiego di lavoratori privi di regolari contratti.

Gli agenti della polizia giudiziaria hanno denunciato in stato di libertà 16 persone per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la persona, per la violazione di norme in materia di strutture ricettive e relative alla disciplina sugli stupefacenti. Inoltre, sono finite in manette 20 persone per reati contro il patrimonio e per traffici illeciti di stupefacenti: i poliziotti hanno sequestrato marijuana, cocaina e shaboo.